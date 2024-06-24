В поселке под Харьковом временно не предоставляют админуслуги после удара РФ

Последствия вчерашнего вражеского удара по администрации Слатинского старостинского округа опубликовал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что по администрации армия РФ ударила ракетой С-300. Из-за обстрела произошел пожар, его ликвидировали бойцы ГСЧС.

«По состоянию на данный момент предоставление административных услуг в Слатино временно приостановлено. О возобновлении работы администрации местным жителям будет сообщено в ближайшее время в частном порядке», — добавил Задоренко.

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