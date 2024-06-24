В поселке под Харьковом временно не предоставляют админуслуги после удара РФ
Последствия вчерашнего вражеского удара по администрации Слатинского старостинского округа опубликовал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Он отметил, что по администрации армия РФ ударила ракетой С-300. Из-за обстрела произошел пожар, его ликвидировали бойцы ГСЧС.
«По состоянию на данный момент предоставление административных услуг в Слатино временно приостановлено. О возобновлении работы администрации местным жителям будет сообщено в ближайшее время в частном порядке», — добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: администрация, админуслуги, задоренко, рф, С-300, Слатино, удар;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вчерашнего вражеского удара по администрации Слатинского старостинского округа опубликовал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".