Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300

Події 11:48   24.06.2024
Вікторія Яковенко
У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300

Наслідки вчорашнього ворожого удару по адміністрації Слатинського старостинського округу опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що по адміністрації армія РФ вдарила ракетою С-300. Через обстріл сталася пожежа, її ліквідували бійці ДСНС.

«Станом на зараз надання адміністративних послуг у Слатиному тимчасово призупинене. Про відновлення роботи адміністрації місцевим мешканцям буде повідомлено найближчим часом у приватному порядку», – додав Задоренко.

Читайте також: Росіяни зруйнували будинки в селищі під Харковом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Тривоги тривають дуже довго – ОВА про обстріли Харківщини й ситуацію на фронті
Тривоги тривають дуже довго – ОВА про обстріли Харківщини й ситуацію на фронті
24.06.2024, 12:50
На Харківщині ЗС РФ вийшли на системне використання ФАБ-3000 – Коваленко
На Харківщині ЗС РФ вийшли на системне використання ФАБ-3000 – Коваленко
24.06.2024, 09:48
Синєгубов повідомив про стан поранених через обстріли Харкова у вихідні
Синєгубов повідомив про стан поранених через обстріли Харкова у вихідні
24.06.2024, 12:12
У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300
У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300
24.06.2024, 11:48
Вовчанськ випалюють “сонцепьоками”, потрібна контрбатарейна боротьба – експерт
Вовчанськ випалюють “сонцепьоками”, потрібна контрбатарейна боротьба – експерт
24.06.2024, 10:17
Пара загинула під Харковом, наїхавши на протитанкову міну
Пара загинула під Харковом, наїхавши на протитанкову міну
24.06.2024, 10:30

Новини за темою:

16:16
14 років тюрми: вирок отримав очільник окупаційної адміністрації Балаклії
14:13
На Балаклійщині виявили небезпечне поле: що там знайшли і його координати
15:01
Зеленський звільнив начальника військової адміністрації на Харківщині
16:55
На хабарі у Харкові «погорів» чиновник райадміністрації: подробиці
13:27
О 13:30 на Харківщині лунатимуть вибухи

Ви читали новину: «У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки вчорашнього ворожого удару по адміністрації Слатинського старостинського округу опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".