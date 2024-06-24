У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300

Наслідки вчорашнього ворожого удару по адміністрації Слатинського старостинського округу опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що по адміністрації армія РФ вдарила ракетою С-300. Через обстріл сталася пожежа, її ліквідували бійці ДСНС.

«Станом на зараз надання адміністративних послуг у Слатиному тимчасово призупинене. Про відновлення роботи адміністрації місцевим мешканцям буде повідомлено найближчим часом у приватному порядку», – додав Задоренко.

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