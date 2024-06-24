У селищі під Харковом тимчасово не надають адмінпослуги після удару С-300
Наслідки вчорашнього ворожого удару по адміністрації Слатинського старостинського округу опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що по адміністрації армія РФ вдарила ракетою С-300. Через обстріл сталася пожежа, її ліквідували бійці ДСНС.
«Станом на зараз надання адміністративних послуг у Слатиному тимчасово призупинене. Про відновлення роботи адміністрації місцевим мешканцям буде повідомлено найближчим часом у приватному порядку», – додав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: администрация, админуслуги, задоренко, рф, С-300, Слатино, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки вчорашнього ворожого удару по адміністрації Слатинського старостинського округу опублікував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".