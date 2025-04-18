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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову: «Издевательство»

Политика 10:45   18.04.2025
Оксана Горун
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову: «Издевательство» Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональный пост после российского ракетного удара по Харькову 18 апреля.

«Именно так Россия начала эту Страстную пятницу – баллистика, крылатые ракеты, «шахеды» – издевательства над нашими людьми и городами. Ракетный удар по Харькову, прямо по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, два года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб», — написал Зеленский.

Он также сообщил, что российские дроны сегодня убили человека в Сумах. Были удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донбасу.

«Признательность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО – это действительно помогает», — подчеркнул он.

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Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о 74 пострадавших и погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональный пост после российского ракетного удара по Харькову 18 апреля".