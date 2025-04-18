В Харькове перекроют улицу до конца июля: причина и как объехать

В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Зерновой, на участке от улицы Кульчицкого до Зернового 2-го проезда, будет запрещено с 19 апреля по 31 июля.

Причина – проведение КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции магистральной камеры в районе перекрестка с Зерновым 2-м проездом, объяснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Александра Орлова, Академика Волкова, Сергея Тимошенко и другими.

Напомним, ранее до 31 июля перекрыли участок на улице Энергетической – от улицы Мухачева до улицы Ковтуна. Причина такая же – проведением КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции камеры.