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В Харькове перекроют улицу до конца июля: причина и как объехать

Общество 16:50   18.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове перекроют улицу до конца июля: причина и как объехать Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Зерновой, на участке от улицы Кульчицкого до Зернового 2-го проезда, будет запрещено с 19 апреля по 31 июля.

Причина – проведение КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции магистральной камеры в районе перекрестка с Зерновым 2-м проездом, объяснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Александра Орлова, Академика Волкова, Сергея Тимошенко и другими.

Напомним, ранее до 31 июля перекрыли участок на улице Энергетической – от улицы Мухачева до улицы Ковтуна. Причина такая же – проведением КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции камеры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что движение транспорта на улице Зерновой, на участке от улицы Кульчицкого до Зернового 2-го проезда, будет запрещено с 19 апреля по 31 июля.".