До конца июля в Харькове перекроют улицу: где и как объезжать
Фото: Харьковский горсовет
По данным Харьковского горсовета, движение транспорта по улице Энергетической, на участке от улицы Мухачева до улицы Ковтуна, будет запрещено с 17 апреля по 31 июля.
В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции камеры в районе дома №11 по улице Энергетической.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Дизельной, Гордона, Мухачева, Ковтуна и другими.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковского горсовета, движение транспорта по улице Энергетической, на участке от улицы Мухачева до улицы Ковтуна, будет запрещено с 17 апреля по 31 июля.".