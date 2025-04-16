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До конца июля в Харькове перекроют улицу: где и как объезжать

Общество 13:19   16.04.2025
Виктория Яковенко
До конца июля в Харькове перекроют улицу: где и как объезжать Фото: Харьковский горсовет

По данным Харьковского горсовета, движение транспорта по улице Энергетической, на участке от улицы Мухачева до улицы Ковтуна, будет запрещено с 17 апреля по 31 июля.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства объяснили, что это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» плановой реконструкции камеры в районе дома №11 по улице Энергетической.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Дизельной, Гордона, Мухачева, Ковтуна и другими.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковского горсовета, движение транспорта по улице Энергетической, на участке от улицы Мухачева до улицы Ковтуна, будет запрещено с 17 апреля по 31 июля.".