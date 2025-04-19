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Четырнадцать КАБов скинула авиация РФ за сутки на Харьковском направлении

Фронт 09:33   19.04.2025
Елена Нагорная
Четырнадцать КАБов скинула авиация РФ за сутки на Харьковском направлении Фото: ОТГ «Харьков»

За минувшие сутки российские военные на Харьковском направлении нанесли ракетный удар, восемь авиаударов с применением 14 КАБов, задействовали 83 дрона-камикадзе, а также осуществили 490 обстрелов позиций защитников Украины.

Как отметили в ОТГ «Харьков», оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. Семь раз россияне штурмовали в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.

За минувшие сутки противник потерял 84 человека, из них 42 — убитыми. Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 110 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, РСЗО, три артсистемы, 26 автомобилей, 11 единиц спецтехники, два средства РЭБ, 66 БпЛА. Уничтожены 78 укрытий личного состава, три места хранения боеприпасов и место хранения ГСМ.

Читайте также: РСЗО, БпЛА, ракеты и КАБы: какие города и села Харьковщины были под ударами

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 09:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российские военные на Харьковском направлении нанесли ракетный удар, восемь авиаударов с применением 14 КАБов, задействовали 83 дрона-камикадзе.".