Четырнадцать КАБов скинула авиация РФ за сутки на Харьковском направлении
За минувшие сутки российские военные на Харьковском направлении нанесли ракетный удар, восемь авиаударов с применением 14 КАБов, задействовали 83 дрона-камикадзе, а также осуществили 490 обстрелов позиций защитников Украины.
Как отметили в ОТГ «Харьков», оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. Семь раз россияне штурмовали в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.
За минувшие сутки противник потерял 84 человека, из них 42 — убитыми. Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 110 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, РСЗО, три артсистемы, 26 автомобилей, 11 единиц спецтехники, два средства РЭБ, 66 БпЛА. Уничтожены 78 укрытий личного состава, три места хранения боеприпасов и место хранения ГСМ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, ОТГВ "Харьков", фронт;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российские военные на Харьковском направлении нанесли ракетный удар, восемь авиаударов с применением 14 КАБов, задействовали 83 дрона-камикадзе.".