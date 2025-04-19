Где накануне шли бои на Купянском направлении — информация Генштаба ВСУ

Семь раз атаковали российские военные за минувшие сутки на Харьковском направлении и еще 11 — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции защитников в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали штурмы неподалеку от Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

Потери российских захватчиков в Украине за сутки составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, девять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БпЛА, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.