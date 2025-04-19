На Купянском направлении идут бои — информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Шесть раз с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска. В результате обстрелов также пострадали Луговка и Тимофеевка.
На Купянском направлении оккупанты совершили пять атак вблизи Загрызово, Кондрашовки и Петропавловки. Два боя продолжаются.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении российские военные атаковали семь раз и еще 11 — на Купянском.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 16:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".