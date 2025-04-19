На Купянском направлении идут бои — информация Генштаба на 16:00

Шесть раз с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска. В результате обстрелов также пострадали Луговка и Тимофеевка.

На Купянском направлении оккупанты совершили пять атак вблизи Загрызово, Кондрашовки и Петропавловки. Два боя продолжаются.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении российские военные атаковали семь раз и еще 11 — на Купянском.