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На Купянском направлении идут бои — информация Генштаба на 16:00

Фронт 16:20   19.04.2025
Елена Нагорная
На Купянском направлении идут бои — информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Шесть раз с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска. В результате обстрелов также пострадали Луговка и Тимофеевка.

На Купянском направлении оккупанты совершили пять атак вблизи Загрызово, Кондрашовки и Петропавловки. Два боя продолжаются.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении российские военные атаковали семь раз и еще 11 — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз с начала суток атаковали российские военные на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".