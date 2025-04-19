Купянск под утро атаковали КАБами, всего за сутки было десять авиабомб (фото)
Десять корректируемых авиабомб, среди которых объемно-детонирующая ОДАБ-1500, сбросили за минувшие сутки российские военные на Купянск, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, авиаударам Купянск подвергся в частности в период с 3:40 до 4:00 19 апреля. Повреждены более десяти частных домов и хозяйственные постройки. Четыре женщины и мужчина испытали острую реакцию на стресс.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, под плотными обстрелами в течение минувших суток был в целом Купянский район. Всего девять человек получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.
Накануне в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что 18 апреля в Купянском районе тушили три пожара, вызванных российскими обстрелами. В селе Садовод три женщины испытали острую реакцию на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, бомба, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 11:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять корректируемых авиабомб, среди которых объемно-детонирующая ОДАБ-1500, сбросили за минувшие сутки российские военные на Купянск, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".