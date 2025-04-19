Live
  • Сб 19.04.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Купянск под утро атаковали КАБами, всего за сутки было десять авиабомб (фото)

Происшествия 11:02   19.04.2025
Елена Нагорная
Купянск под утро атаковали КАБами, всего за сутки было десять авиабомб (фото)

Десять корректируемых авиабомб, среди которых объемно-детонирующая ОДАБ-1500, сбросили за минувшие сутки российские военные на Купянск, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, авиаударам Купянск подвергся в частности в период с 3:40 до 4:00 19 апреля. Повреждены более десяти частных домов и хозяйственные постройки. Четыре женщины и мужчина испытали острую реакцию на стресс.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, под плотными обстрелами в течение минувших суток был в целом Купянский район. Всего девять человек получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс.

Накануне в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали, что 18 апреля в Купянском районе тушили три пожара, вызванных российскими обстрелами. В селе Садовод три женщины испытали острую реакцию на стресс.

Читайте также: РСЗО, БпЛА, ракеты и КАБы: какие города и села Харьковщины были под ударами

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, упал «Шахед», рекордное тепло
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, упал «Шахед», рекордное тепло
19.04.2025, 11:10
Смотреть на ночное небо призывают харьковчан в ближайшие дни
Смотреть на ночное небо призывают харьковчан в ближайшие дни
18.04.2025, 21:32
Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории
19.04.2025, 06:00
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
17.04.2025, 19:37
Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля
Температурный рекорд побило тепло в Харькове 18 апреля
19.04.2025, 09:51
«Ешьте меньше, но чаще»: советы — как отметить Пасху и не заболеть
«Ешьте меньше, но чаще»: советы — как отметить Пасху и не заболеть
19.04.2025, 11:59

Новости по теме:

20:54
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (видео)
19:00
Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото)
19:10
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине
20:30
«Масштабы разрушений ужасают» — Беседин показал Купянск после 31 КАБа (видео)
21:07
Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине

Вы читали новость: «Купянск под утро атаковали КАБами, всего за сутки было десять авиабомб (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 11:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять корректируемых авиабомб, среди которых объемно-детонирующая ОДАБ-1500, сбросили за минувшие сутки российские военные на Купянск, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".