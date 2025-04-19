На Немышле в Харькове снова горит камыш: огонь приблизился к многоэтажкам 📹
Второй раз за неделю в Немышлянском районе Харькова произошло возгорание камыша.
В Telegram-каналах распространили фото и видео. По сообщениям очевидцев, огнем уже недалеко от многоэтажных жилых домов.
Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко рассказал МГ «Объектив», что горит около 1000 квадратных метров камыша. Пожар уже локализовали, продолжается ликвидация. Угрозы домам, по предварительным данным, нет, добавил Василенко.
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Напомним, 16 апреля в Немышлянском районе Харькова огонь охватил сухую траву и камыш неподалеку от частного сектора общей площадью более 2 гектаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Немышлянский район, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй раз за неделю в Немышлянском районе Харькова произошло возгорание камыша.".