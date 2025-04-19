На Немышле в Харькове снова горит камыш: огонь приблизился к многоэтажкам 📹

Второй раз за неделю в Немышлянском районе Харькова произошло возгорание камыша.

В Telegram-каналах распространили фото и видео. По сообщениям очевидцев, огнем уже недалеко от многоэтажных жилых домов.

Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко рассказал МГ «Объектив», что горит около 1000 квадратных метров камыша. Пожар уже локализовали, продолжается ликвидация. Угрозы домам, по предварительным данным, нет, добавил Василенко.

Напомним, 16 апреля в Немышлянском районе Харькова огонь охватил сухую траву и камыш неподалеку от частного сектора общей площадью более 2 гектаров.