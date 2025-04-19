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На Немышле в Харькове снова горит камыш: огонь приблизился к многоэтажкам 📹

Происшествия 20:44   19.04.2025
Елена Нагорная
На Немышле в Харькове снова горит камыш: огонь приблизился к многоэтажкам 📹

Второй раз за неделю в Немышлянском районе Харькова произошло возгорание камыша.

В Telegram-каналах распространили фото и видео. По сообщениям очевидцев, огнем уже недалеко от многоэтажных жилых домов.

Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко рассказал МГ «Объектив», что горит около 1000 квадратных метров камыша. Пожар уже локализовали, продолжается ликвидация. Угрозы домам, по предварительным данным, нет, добавил Василенко.

 

 

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Напомним, 16 апреля в Немышлянском районе Харькова огонь охватил сухую траву и камыш неподалеку от частного сектора общей площадью более 2 гектаров.

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Автор: Елена Нагорная
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19.04.2025, 20:44

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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй раз за неделю в Немышлянском районе Харькова произошло возгорание камыша.".