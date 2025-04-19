Патрулировал улицы с оружием: жителя Боровой будут заочно судить в Харькове
В суд передали дело 51-летнего жителя поселка Боровая Изюмского района, который, по данным следствия, во время оккупации населенного пункта добровольно вступил в российскую ЧВК «Ветераны».
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, вместе с российскими военными мужчина патрулировал улицы в форме и с оружием, активно поддерживая оккупационный режим.
«Такие действия были не только актом контроля, но и средством запугивания местных жителей, нацеленным на подавление любого сопротивления», — подчеркнули в прокуратуре.
Перед деоккупацией Изюмского района мужчина вместе с российскими военными выехал на неподконтрольную Украине территорию, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обвиняемый в розыске. Судебное разбирательство по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ будет проходить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова. Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 15:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело 51-летнего жителя поселка Боровая, который, по данным следствия, во время оккупации населенного пункта добровольно вступил в российскую ЧВК «Ветераны».".