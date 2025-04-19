Три десятка пьяных водителей поймали копы за сутки на Харьковщине

За минувшие сутки на дорогах Харькова и области патрульные выявили 29 водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения.

Около 6 часов утра 18 апреля водитель BMW устроил ДТП на проспекте Аэрокосмическом — потерял управление и наехал на бордюр, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель убеждал копов, что употреблял спиртное уже после дорожного происшествия. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

Полицейские отстранили нарушителя от управления и составили на него два протокола по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) и ч. 4 ст. 130 (употребление водителем алкоголя) КУоАП.

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