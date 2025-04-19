Три десятка пьяных водителей поймали копы за сутки на Харьковщине
За минувшие сутки на дорогах Харькова и области патрульные выявили 29 водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения.
Около 6 часов утра 18 апреля водитель BMW устроил ДТП на проспекте Аэрокосмическом — потерял управление и наехал на бордюр, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель убеждал копов, что употреблял спиртное уже после дорожного происшествия. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.
Полицейские отстранили нарушителя от управления и составили на него два протокола по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) и ч. 4 ст. 130 (употребление водителем алкоголя) КУоАП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, пьяные водители;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 13:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на дорогах Харькова и области патрульные выявили 29 водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения.".