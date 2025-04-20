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«Нет страха» — за что молятся в Харькове в Пасху, рассказал священник

Общество 13:05   20.04.2025
Оксана Горун
«Нет страха» — за что молятся в Харькове в Пасху, рассказал священник Фото: Храм Святого Иоанна Богослова/Facebook

Настоятель храма Иоанна Богослова ПЦУ Виктор Маринчак в Пасху поделился воспоминаниями о «прилетах» возле храма.

«У нас рядом с храмом были взрывы. Так что летело стекло, выворачивало окна, выворачивало двери, заворачивало крышу и прочее. Это у нас было и в 2022 году, и в прошлом году, год назад у нас рядом с храмом был взрыв очень значительный. Встряхнуло прямо во время предпасхального богослужения. Христос сказал: «Не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй». И мы сейчас удивляемся временами, что у самых верующих людей нет страха. Вот когда у нас произошел взрыв и выворачивало наши двери и окна, на территории было несколько человек. И я пошел их искать, где они и что с ними. Я иду, а они мне навстречу: никакой тени страха на лицах, только забота. Что с тобой, что с ним, что с ней. И вот это ощущение, что у нас забота есть, но страха нет. Это ощущение связано с тем, что мы отдаем себя на волю Божию во всей полноте, без оговорок. И когда ты отдаешь себя без оговорок на волю Божию, страх исчезает», — сказал Маринчак.

Он отметил, главное, за что молится каждый глубоко верующий человек: чтобы была воля Божия. В Украине же к этой молитве добавляют и свои заветные слова.

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«В условиях нынешних, само собой разумеется, что жизнь наша возможна только после победы во всей полноте. Потому что пока нет победы, у нас нет всей полноты бытия, потому что люди гибнут, люди получают ранения, появляются новые руины и тому подобное. И потому за победу — это первая наша главная мечта, цель, молитва, стремление. Это то, ради чего мы молимся в первую очередь», — отметил священник.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Настоятель храма Иоанна Богослова ПЦУ Виктор Маринчак в Пасху поделился воспоминаниями о «прилетах» возле храма".