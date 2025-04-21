Когда заработают все фонтаны в Центральном парке Харькова (фото)

Фонтаны Центрального парка прошли техническое обследование, сообщила пресс-служба Центрального парка.

Фонтаны успешно проработали все выходные.

«На прошлой неделе наши специалисты осмотрели и запустили в тестовом режиме фонтаны во Французском и Детском парках. Оборудование работает в штатном режиме. Сейчас ведутся работы по восстановлению главного фонтана на Центральной площади», — говорится в сообщении.