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Когда заработают все фонтаны в Центральном парке Харькова (фото)

Общество 18:02   21.04.2025
Оксана Якушко
Когда заработают все фонтаны в Центральном парке Харькова (фото) Фото: Пресс-служба Центрального парка

Фонтаны Центрального парка прошли техническое обследование, сообщила пресс-служба Центрального парка.

Фонтаны успешно проработали все выходные.

«На прошлой неделе наши специалисты осмотрели и запустили в тестовом режиме фонтаны во Французском и Детском парках. Оборудование работает в штатном режиме. Сейчас ведутся работы по восстановлению главного фонтана на Центральной площади», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Центрального парка
Фото: Пресс-служба Центрального парка
Фото: Пресс-служба Центрального парка

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фонтаны Центрального парка прошли техническое обследование, сообщила пресс-служба Центрального парка.".