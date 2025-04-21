Когда заработают все фонтаны в Центральном парке Харькова (фото)
Фото: Пресс-служба Центрального парка
Фонтаны Центрального парка прошли техническое обследование, сообщила пресс-служба Центрального парка.
Фонтаны успешно проработали все выходные.
«На прошлой неделе наши специалисты осмотрели и запустили в тестовом режиме фонтаны во Французском и Детском парках. Оборудование работает в штатном режиме. Сейчас ведутся работы по восстановлению главного фонтана на Центральной площади», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: фонтан, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 18:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фонтаны Центрального парка прошли техническое обследование, сообщила пресс-служба Центрального парка.".