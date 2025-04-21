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Масштабный пожар возник из-за обстрела россиян села на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:12   21.04.2025
Оксана Якушко
Масштабный пожар возник из-за обстрела россиян села на Харьковщине (фото)

Сегодня днем ​​россияне нанесли удары по жилому сектору села Рубежное Волчанской громады Чугуевского района, сообщили в ГСЧС.

Из-за обстрела вспыхнул пожар – загорелись частные усадьбы. Горели 7 жилых домов, 15 хозяйственных построек и сухости на площади 3 га.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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21.04.2025, 21:12

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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем ​​россияне нанесли удары по жилому сектору села Рубежное Волчанской громады Чугуевского района, сообщили в ГСЧС.".