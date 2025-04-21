Масштабный пожар возник из-за обстрела россиян села на Харьковщине (фото)
Сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору села Рубежное Волчанской громады Чугуевского района, сообщили в ГСЧС.
Из-за обстрела вспыхнул пожар – загорелись частные усадьбы. Горели 7 жилых домов, 15 хозяйственных построек и сухости на площади 3 га.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору села Рубежное Волчанской громады Чугуевского района, сообщили в ГСЧС.".