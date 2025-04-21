Масштабный пожар возник из-за обстрела россиян села на Харьковщине (фото)

Сегодня днем ​​россияне нанесли удары по жилому сектору села Рубежное Волчанской громады Чугуевского района, сообщили в ГСЧС.

Из-за обстрела вспыхнул пожар – загорелись частные усадьбы. Горели 7 жилых домов, 15 хозяйственных построек и сухости на площади 3 га.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.