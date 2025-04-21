На Харьковщине искали парня, у которого проблемы с речью

Полиция Богодуховского района на Пасху объявила в розыск 17-летнего жителя Краснокутска Станислава Номеровского. Утром 21 апреля сообщили: парня нашли.

«Житель поселка Краснокутск Богодуховского ушел из дома 20 апреля около 15:00 и до настоящего времени не вернулся. У парня имеются нарушения речи – почти не разговаривает», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области вечером 20 апреля.

Утром 21 апреля в ГУНП проинформировали: воспитанника искала местная жительница.

«Женщина также отметила, что конфликтных ситуаций в семье на момент исчезновения не было», — отметили полицейские.

Поиски на территории населенного пункта оказались успешными: парня живым и здоровым нашли неподалеку от его дома — в чужой хозяйственной постройке. Подростка полицейские вернули домой.