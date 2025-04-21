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На Харьковщине искали парня, у которого проблемы с речью

Общество 10:19   21.04.2025
Оксана Горун
На Харьковщине искали парня, у которого проблемы с речью

Полиция Богодуховского района на Пасху объявила в розыск 17-летнего жителя Краснокутска Станислава Номеровского. Утром 21 апреля сообщили: парня нашли.

«Житель поселка Краснокутск Богодуховского ушел из дома 20 апреля около 15:00 и до настоящего времени не вернулся. У парня имеются нарушения речи – почти не разговаривает», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Харьковской области вечером 20 апреля.

Утром 21 апреля в ГУНП проинформировали: воспитанника искала местная жительница.

«Женщина также отметила, что конфликтных ситуаций в семье на момент исчезновения не было», — отметили полицейские.

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Поиски на территории населенного пункта оказались успешными: парня живым и здоровым нашли неподалеку от его дома — в чужой хозяйственной постройке. Подростка полицейские вернули домой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Богодуховского района на Пасху объявила в розыск 17-летнего жителя Краснокутска Станислава Номеровского. Утром 21 апреля сообщили: парня нашли".