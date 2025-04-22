«Наступление уже идет» — Синегубов о фронте на Харьковщине (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг испытывает на Харьковщине новые направления.
«Что касается наступления, то, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, так же командующий ВСУ Александр Сырский, наступление уже идет. Враг постоянно испытывает новые направления для себя, чтобы выбрать приоритет для того, чтобы продвигаться вглубь нашей территории», — сказал Синегубов в комментарии «Новини Live».
Однако, по словам главы ХОВА, все попытки оккупантов – предусмотрены. И украинские защитники уничтожают россиян на всех подходах к территории Харьковской области.
Видео: Новини Live
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Олег Синегубов, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг испытывает на Харьковщине новые направления.".