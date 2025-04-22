Враг забросал КАБами Купянск: раненые, повреждены более полусотни домов (фото)
Фото: Олег Синегубов
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ сбросила на город Купянск четыре авиабомбы.
В результате ударов разрушены или повреждены 55 частных домов.
«Ранения получили 4 человека. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что обстрел произошел около 10:00. Из-за «прилетов» возникли три очага пожаров.
«Горели три хозяйственных частных сооружения на общей площади более 100 м кв. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Привлекались 11 спасателей, 3 единицы техники, а также медицинский расчет ГСЧС», — уточнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, купянск, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ сбросила на город Купянск четыре авиабомбы.".