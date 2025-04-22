Российская авиация дважды за сутки бомбила село на Харьковщине
В ГСЧС сообщили: за сутки враг вызвал на Харьковщине шесть пожаров своими обстрелами, есть пострадавшие.
Дважды под ударом российских авиабомб оказалось село Гороховатка в Изюмском районе.
«Вечером враг нанес удары управляемыми авиабомбами по с. Гороховатка Изюмского района. В результате попаданий горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения и гаража на площади 100 м кв. Повреждены четыре частных домовладения и торговый павильон почтового отделения. Утром вражеская авиация снова сбросила авиабомбы на этот населенный пункт. Горели четыре частных домовладения на площади 300 кв. м. Повреждены 11 домовладений и три магазина. Пострадали два человека: женщина 1977 г.р. и мужчина 1970 г.р., которым оказана помощь медицинским расчетом ГСЧС», — проинформировала утром 22 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Также пожары из-за обстрелов были: в Купянске (горела хозпостройка); Ковшаровке («прилетело» в пятиэтажку); Краснооскольском лесничестве (горела хвойная подстилка на 0,5 га) и селе Рубежное Чугуевского района (горели семь домов и сухостой на площади 3 га).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомбы, ГСЧС, кабы, новости Харькова, пожары, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили: за сутки враг вызвал на Харьковщине шесть пожаров своими обстрелами, есть пострадавшие".