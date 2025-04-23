«Прилет» в Чугуеве: есть пострадавший (фото)

В Чугуеве днем 23 апреля прогремел взрыв. Харьковская областная прокуратура сообщила об ударе БпЛА.

«По данным следствия, в г. Чугуев 23 апреля около 15:15 ударный БпЛА врага попал в землю возле частного жилищного сектора. Поврежден автомобиль и гараж. 36-летний мужчина, который в это время проходил мимо, получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, город атаковали БпЛА «Молния-2».

Напомним, утром «Молнией» россияне атаковали многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе Харькова. Удар пришелся в крышу, было задымление на техническом этаже, обошлось без пострадавших.