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«Прилет» в Чугуеве: есть пострадавший (фото)

Происшествия 18:27   23.04.2025
Оксана Горун
«Прилет» в Чугуеве: есть пострадавший (фото)

В Чугуеве днем 23 апреля прогремел взрыв. Харьковская областная прокуратура сообщила об ударе БпЛА.

«По данным следствия, в г. Чугуев 23 апреля около 15:15 ударный БпЛА врага попал в землю возле частного жилищного сектора. Поврежден автомобиль и гараж. 36-летний мужчина, который в это время проходил мимо, получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

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По предварительным данным, город атаковали БпЛА «Молния-2».

Напомним, утром «Молнией» россияне атаковали многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе Харькова. Удар пришелся в крышу, было задымление на техническом этаже, обошлось без пострадавших.

молния ударила по Чугуеву 23 апреля 2025 2 Читайте также: Терехов заявил об увеличении обстрелов Харькова, зачем это делает враг

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 18:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве днем 23 апреля прогремел взрыв. Харьковская областная прокуратура сообщила об ударе БпЛА".