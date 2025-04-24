Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе на пятницу сообщил, что в регионе ожидают небольшие дожди, возможна даже гроза.

Гром и молнии в Харькове не прогнозируют. Грозы могут быть в области. В городе — днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха остается крайне теплой как для апреля: ночью 10 – 12°, днем ​​25 – 27°.

В области также продолжится «неожиданное лето»: ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем ​​22 – 27°.

Впрочем, апрель превратился в июнь не навсегда. Ранее региональный гидрометцентр опубликовал предупреждение о приближающихся заморозках — до пяти градусов мороза.