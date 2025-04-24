Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе на пятницу сообщил, что в регионе ожидают небольшие дожди, возможна даже гроза.
Гром и молнии в Харькове не прогнозируют. Грозы могут быть в области. В городе — днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха остается крайне теплой как для апреля: ночью 10 – 12°, днем 25 – 27°.
В области также продолжится «неожиданное лето»: ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем 22 – 27°.
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Впрочем, апрель превратился в июнь не навсегда. Ранее региональный гидрометцентр опубликовал предупреждение о приближающихся заморозках — до пяти градусов мороза.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 20:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе на пятницу сообщил, что в регионе ожидают небольшие дожди, возможна даже гроза".