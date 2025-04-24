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Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля

Погода 20:15   24.04.2025
Оксана Горун
Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе на пятницу сообщил, что в регионе ожидают небольшие дожди, возможна даже гроза.

Гром и молнии в Харькове не прогнозируют. Грозы могут быть в области. В городе — днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха остается крайне теплой как для апреля: ночью 10 – 12°, днем ​​25 – 27°.

В области также продолжится «неожиданное лето»:  ночью будет 8 – 13 градусов тепла, а днем ​​22 – 27°.

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Впрочем, апрель превратился в июнь не навсегда. Ранее региональный гидрометцентр опубликовал предупреждение о приближающихся заморозках — до пяти градусов мороза.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в прогнозе на пятницу сообщил, что в регионе ожидают небольшие дожди, возможна даже гроза".