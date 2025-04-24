Двое подростков и мужчина подорвались на Харьковщине в течение суток
Фото: ГСЧС
14-летний и 16-летний подростки и 26-летний мужчина подорвались на неизвестном предмете, сообщает ГСЧС.
Вчера днем в результате взрыва самодельного взрывоопасного предмета пострадал 14-летний молодой человек в Шевченковском районе Харькова. С разными взрывными травмами его госпитализировали.
В Немышлянском районе Харькова во время прогулки по лесополосе, наступив на ВНП, получил взрывную травму 16-летний подросток. С ранением бедра, голени и стопы его также госпитализировали.
В Изюме 26-летний мужчина наступил на неизвестный ВНП, в результате чего получил ранение обоих коленных суставов. Его лечат в Изюмской городской больнице.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 10:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летний и 16-летний подростки и 26-летний мужчина подорвались на неизвестном предмете, сообщает ГСЧС. ".