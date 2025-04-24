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«Это единственный выход» — Синегубов о защите Харькова от ракет и «Шахедов»

Происшествия 18:01   24.04.2025
Оксана Горун
«Это единственный выход» — Синегубов о защите Харькова от ракет и «Шахедов» Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил свежие подробности о ночной массированной атаке на Харьков, состоянии раненых и ответил на вопрос, как противодействовать новой тактике врага.

«У нас был вновь комбинированный удар по территории города Харькова. Это было 11 ракет, в том числе три «Калибра». После того, спустя некоторое время, на город Харьков, снова начались удары «Шахедами», их было 14. Пострадала гражданская инфраструктура, пострадали многоэтажные, многоквартирные дома, учебное заведение и другая исключительно гражданская инфраструктура. Пока еще продолжают работать все наши службы для того, чтобы идентифицировать все места ударов, потому что там еще сработали наши Силы обороны», — отметил Синегубов.

Пострадавших в результате удара было шестеро, сказал он. Один человек — в больнице. Также в больнице еще остаются пострадавшие после предыдущего налета БпЛА на Харьков.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Четыре человека еще находятся в больнице после того, как враг днем ​​цинично нанес удары шестнадцатью шахедами по городу Харькову. Один человек, к сожалению, погиб, который в результате удара получил довольно тяжелые ранения», — сообщил начальник ХОВА.

Он также ответил на вопрос ведущего о том, какое есть видение у областного руководства относительно методов противодействия новой тактике российских ударов (массированным налетам дронов, атакам БпЛА днем и далее).

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«Мы здесь тесно сотрудничаем с нашими Силами обороны, защищающими небо и над городом Харьковом, и над Харьковщиной. И мы должны внедрять все имеющиеся современные методы противодействия — и против дронов и т.д. То есть поддержка наших Вооруженных сил по всем абсолютно направлениям – это единственный выход фактически противодействия. И мы четко понимаем, и отзывается бизнес на такие предложения. Только в прошлом году бизнес направил частных средств более 200 миллионов на эти мероприятия. В этом году это уже больше 50 миллионов. Ну и мы четко понимаем, что и бизнес, и власть – мы находимся на одной стороне, потому что «прилетает» по городу Харькову – все равно по всем», — подытожил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 18:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил свежие подробности о ночной массированной атаке на Харьков и состоянии раненых".