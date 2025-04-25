Гремит почти без остановки: в Харькове начинается гроза (видео)
Как и предупреждали синоптики, вечером 25 апреля в Харькове началась гроза.
Дождевые тучи надвигаются на город с севера, оттуда же слышны переходящий один в другой почти без паузы раскаты грома. Также начинается дождь.
Об опасных метеорологических явлениях ранее предупредил Региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, в Харькове и области до конца суток будут грозы, по области местами также шквалы.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как и предупреждали синоптики, вечером 25 апреля в Харькове началась гроза.".