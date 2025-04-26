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Два человека пострадали в результате налета «Шахедов» в Дергачах

Происшествия 08:08   26.04.2025
Оксана Горун
Два человека пострадали в результате налета «Шахедов» в Дергачах Фото: пресс-служба ХОВА

По Дергачам утром 26 апреля ударил российский беспилотник. Начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что пострадали двое мужчин.

«К сожалению, от российских ударов пострадали двое гражданских мужчин. У одного — осколочные ранения, у другого — перелом лодыжки вследствие падения и акубаротравма. Дергачевские медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Ранее он писал, что, начиная с 7 утра, по территории предприятия в Дергачах ударили не менее четырех «Шахедов».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Дергачам утром 26 апреля ударил российский беспилотник. Начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что пострадали двое мужчин".