Два человека пострадали в результате налета «Шахедов» в Дергачах
Фото: пресс-служба ХОВА
По Дергачам утром 26 апреля ударил российский беспилотник. Начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что пострадали двое мужчин.
«К сожалению, от российских ударов пострадали двое гражданских мужчин. У одного — осколочные ранения, у другого — перелом лодыжки вследствие падения и акубаротравма. Дергачевские медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Ранее он писал, что, начиная с 7 утра, по территории предприятия в Дергачах ударили не менее четырех «Шахедов».
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Дергачам утром 26 апреля ударил российский беспилотник. Начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что пострадали двое мужчин".