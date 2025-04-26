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Утренний «прилет» в Харькове: пострадал ребенок

Происшествия 07:43   26.04.2025
Оксана Горун
Утренний «прилет» в Харькове: пострадал ребенок Фото: Anton Petrus

Около шести утра в Харькове слышали взрывы. Город атаковали «Шахеды».

«В Шевченковском районе «прилет» возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, а после уточнил. — В результате падения обломков вражеского БпЛА в Шевченковском районе, есть пострадавший ребенок. Предварительно — акубаротравма. Вся медицинская помощь ребенку предоставляется».

Также об ударе «Шахеда» по Дергачам утром сообщил начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко.

Громко было и на территории Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 07:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около шести утра в Харькове слышали взрывы. Город атаковали «Шахеды»".