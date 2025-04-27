Новости Харькова — главное за 27 апреля: четверо пострадавших от ночных атак
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины
Пострадали три женщины и мужчина с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около полуночи произошел авиаобстрел Купянска, в результате удара КАБом разрушен частный жилой дом и повреждены 7 домов расположенных вокруг. Пострадали 65-летняя и 60-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс.
В 22 часа россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего пострадали 61-летний мужчина и 61-летняя женщина.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 08:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".