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Новости Харькова — главное за 27 апреля: четверо пострадавших от ночных атак

Происшествия 08:47   27.04.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 27 апреля: четверо пострадавших от ночных атак Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Четверо человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины

Пострадали три женщины и мужчина с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около полуночи произошел авиаобстрел Купянска, в результате удара КАБом разрушен частный жилой дом и повреждены 7 домов расположенных вокруг. Пострадали 65-летняя и 60-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс.

В 22 часа россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего пострадали 61-летний мужчина и 61-летняя женщина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".