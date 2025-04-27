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Россияне четыре раза атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 10:15   27.04.2025
Оксана Якушко
Россияне четыре раза атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по Купянску Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении вчера россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников. Военные ВСУ отражали штурмы россиян возле Новой Кругляковки и Загрызового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары по Купянску Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.".