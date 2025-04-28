Live
  • Пн 28.04.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.75
  • EUR 47.39

И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине

Происшествия 21:16   28.04.2025
Елена Нагорная
И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине

В течение 28 апреля россияне несколько раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть один пострадавший.

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, около 2:00 российская армия обстреляла Купянск и поселок Купянск-Узловой, по предварительным данным, из РСЗО «Ураган». В городе повреждены частные дома, в поселке — гаражный кооператив и хозяйственные постройки.

В 9:30 ВС РФ нанесли авиационные удары по Купянску — дома и авто получили повреждения. На открытой местности обнаружили авиационный боеприпас КАБ-500, который не сдетонировал.

Около 15:40 российские военные обстреляли Купянск из артиллерии. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка. Боеприпас попал в девятиэтажку.

Читайте также: Россияне продолжают атаковать на Харьковском направлении — сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
Чего ожидать от погоды в мае: прогноз для Харькова и области
28.04.2025, 13:48
Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля
Заморозки не отступают: прогноз погоды в Харькове и области на 29 апреля
28.04.2025, 18:30
Еще один поезд из Харькова в Карпаты стал флагманским: что это дает пассажирам
Еще один поезд из Харькова в Карпаты стал флагманским: что это дает пассажирам
28.04.2025, 20:07
Новости Харькова — главное 28.04: смертельный подрыв, 54 обстрела за неделю
Новости Харькова — главное 28.04: смертельный подрыв, 54 обстрела за неделю
28.04.2025, 22:06
И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине
И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине
28.04.2025, 21:16
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — стартует KharkivMusicFest
28.04.2025, 21:57

Новости по теме:

09:55
Один погиб и 4 человек пострадали в результате ночных обстрелов Харьковщины
08:28
Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба
12:35
Враг забросал КАБами Купянск: раненые, повреждены более полусотни домов (фото)
20:37
Двое мирных жителей погибли в результате авиаудара по селу на Харьковщине
20:00
«День победы» над многоэтажками в Харькове и области: обзор фронта 📹

Вы читали новость: «И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 21:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 28 апреля россияне несколько раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть один пострадавший.".