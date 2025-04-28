И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине
В течение 28 апреля россияне несколько раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть один пострадавший.
Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, около 2:00 российская армия обстреляла Купянск и поселок Купянск-Узловой, по предварительным данным, из РСЗО «Ураган». В городе повреждены частные дома, в поселке — гаражный кооператив и хозяйственные постройки.
В 9:30 ВС РФ нанесли авиационные удары по Купянску — дома и авто получили повреждения. На открытой местности обнаружили авиационный боеприпас КАБ-500, который не сдетонировал.
Около 15:40 российские военные обстреляли Купянск из артиллерии. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка. Боеприпас попал в девятиэтажку.
Читайте также: Россияне продолжают атаковать на Харьковском направлении — сводка Генштаба
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, Купянский район, новости Харькова, обстрелы, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 28 апреля россияне несколько раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть один пострадавший.".