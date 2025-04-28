И снова авиационный боеприпас РФ влетел в многоэтажку на Харьковщине

В течение 28 апреля россияне несколько раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть один пострадавший.

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, около 2:00 российская армия обстреляла Купянск и поселок Купянск-Узловой, по предварительным данным, из РСЗО «Ураган». В городе повреждены частные дома, в поселке — гаражный кооператив и хозяйственные постройки.

В 9:30 ВС РФ нанесли авиационные удары по Купянску — дома и авто получили повреждения. На открытой местности обнаружили авиационный боеприпас КАБ-500, который не сдетонировал.

Около 15:40 российские военные обстреляли Купянск из артиллерии. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка. Боеприпас попал в девятиэтажку.