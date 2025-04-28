Россияне продолжают атаковать на Харьковском направлении — сводка Генштаба

Семь боев произошло с начала суток на Харьковском направлении и два — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно столкновение продолжается. От огня российской артиллерии пострадали приграничные населенные пункты Лемещино и Тимофеевка.

На Купянском направлении противник штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и Новой Кругляковки. Один бой продолжается.

За данным Воздушных сил ВСУ, Харьковщина — среди регионов, пострадавших в результате атаки БпЛА, начавшейся в 23:30 27 апреля. В целом россияне запустили 166 беспилотников. 40 из них по состоянию на 17:00 сбили на востоке, севере и в центре страны, еще 74 — локально потеряны.

Напомним, утром 28 апреля Генштаб ВСУ информировал, что армия РФ за прошедшие сутки шесть раз атаковала на Харьковском направлении, ранее там было относительное затишье.