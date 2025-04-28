В Харькове заменили надпись на памятнике чернобыльцам: зачем
Фото: «Деколонизация Украина»
В Харькове украинизировали памятный знак участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.
«Тракторозаводской сквер в Харькове. Украинизирован памятник чернобыльцам», — сообщили активисты проекта «Деколонизация Украина.
Надпись успели заменить перед очередной памятной датой — 39-й годовщиной аварии на ЧАЭС. В Харьковской области, по последним данным, которые озвучивали в ХОВА, проживают более 8000 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. А статус пострадавших от катастрофы имеют более 17 тысяч жителей региона.
Ранее деколонизаторы призвали переименовать в Харькове улицу Гвардейцев-Широнинцев — на том основании, что Широнин был россиянином, а в его взводе, который участвовал в бою под селом Тарановка, было 18 россиян и шесть украинцев.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове украинизировали памятный знак участникам ликвидации аварии на ЧАЭС".