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В Харькове заменили надпись на памятнике чернобыльцам: зачем

Общество 11:30   28.04.2025
Оксана Горун
В Харькове заменили надпись на памятнике чернобыльцам: зачем Фото: «Деколонизация Украина»

В Харькове украинизировали памятный знак участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.

«Тракторозаводской сквер в Харькове. Украинизирован памятник чернобыльцам», — сообщили активисты проекта «Деколонизация Украина.

Надпись успели заменить перед очередной памятной датой — 39-й годовщиной аварии на ЧАЭС. В Харьковской области, по последним данным, которые озвучивали в ХОВА, проживают более 8000 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. А статус пострадавших от катастрофы имеют более 17 тысяч  жителей региона.

Ранее деколонизаторы призвали переименовать в Харькове улицу Гвардейцев-Широнинцев — на том основании, что Широнин был россиянином, а в его взводе, который участвовал в бою под селом Тарановка, было 18 россиян и шесть украинцев.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 11:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове украинизировали памятный знак участникам ликвидации аварии на ЧАЭС".