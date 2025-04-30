Сотрудник ТЦК заявил в полицию, что в лесу в Харькове ему угрожали ножом

Очередной конфликт произошел в Харькове в ходе мероприятий по оповещению военнообязанных. Сотрудник Шевченковского РТЦК и СП заявил, что 29 апреля в Григоровском бору в Новобаварском районе мужчина угрожал ему ножом.

По версии Харьковского областного ТЦК и СП, группа в составе их сотрудников и представителей Нацполиции проверила документы у мужчины и обнаружила, что тот является военнообязанным.

«Мужчина неадекватно себя вел, угрожал и пытался нанести военнослужащему ВСУ ножевые ранения. На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и следственно-оперативной группы. Нападавшего задержали», — говорится в публикации ОТЦК и СП.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 29 апреля на номер «102» поступило сообщение о конфликте — в ходе проверки учетных документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и угрожал ножом. Прибывшая на место следственно-оперативная группа приняла письменное заявление от сотрудника Шевченковского РТЦК и СП.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УКУ. Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие.