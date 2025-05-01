Семь российских атак на Харьковщине: две еще продолжаются — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 1 мая сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта. Также по Харьковщине из-за границы били из артиллерии.
«На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и Нововасильевки. На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине с начала суток произошли 93 боя. Самым активным остается Покровское направление — там было 26 атак. На соседнем с Харьковщиной Лиманском — 17.
Армия РФ продолжила терроризировать приграничные населенные пункты области. Сегодня под ударом артиллерии оказалась Тимофеевка в Золочевской громаде.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 17:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 1 мая сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта. Также по Харьковщине из-за границы били из артиллерии".