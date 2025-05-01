Семь российских атак на Харьковщине: две еще продолжаются — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 1 мая сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта. Также по Харьковщине из-за границы били из артиллерии.

«На Харьковском направлении Силы обороны отбивают две вражеские атаки вблизи Волчанска и Нововасильевки. На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине с начала суток произошли 93 боя. Самым активным остается Покровское направление — там было 26 атак. На соседнем с Харьковщиной Лиманском — 17.

Армия РФ продолжила терроризировать приграничные населенные пункты области. Сегодня под ударом артиллерии оказалась Тимофеевка в Золочевской громаде.