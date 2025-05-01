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В Харькове и области – опасная погода до конца суток: подробности

Общество 13:32   01.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове и области – опасная погода до конца суток: подробности Фото: Василий Голосный

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 1 мая.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 1 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает: в ближайшую ночь в северных и центральных областях, а также в Харьковской области есть вероятность заморозков на почве.

«К слову – заморозки в мае бывают часто. И смерчи, что недавно зафиксировали и разместили в сети — также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки», — рассказала Диденко.

Читайте также: Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 1 мая.".