В Харькове и области – опасная погода до конца суток: подробности

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 1 мая.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 1 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает: в ближайшую ночь в северных и центральных областях, а также в Харьковской области есть вероятность заморозков на почве.

«К слову – заморозки в мае бывают часто. И смерчи, что недавно зафиксировали и разместили в сети — также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки», — рассказала Диденко.