В Харькове и области – опасная погода до конца суток: подробности
Фото: Василий Голосный
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 1 мая.
«В ближайший час с сохранением до конца суток 1 мая по городу и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает: в ближайшую ночь в северных и центральных областях, а также в Харьковской области есть вероятность заморозков на почве.
«К слову – заморозки в мае бывают часто. И смерчи, что недавно зафиксировали и разместили в сети — также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки», — рассказала Диденко.
Читайте также: Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вете, новости Харькова, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове и области – опасная погода до конца суток: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 1 мая.".