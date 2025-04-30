Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая
Фото: Василий Голосный
В четверг, 1 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 тепла, днем — 20 — 22 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов тепла, днем — 18 — 23.
Ветер западный — 9-14 м/с.
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Напомним, в Харькове пять дней подряд — с 20 по 24 апреля — жара била температурные рекорды дня. На фоне такой погоды в городе спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах и у источника в Саржином яру.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 1 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь.".