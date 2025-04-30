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Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая

Погода 20:17   30.04.2025
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая Фото: Василий Голосный

В четверг, 1 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 тепла, днем — 20 — 22 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов тепла, днем — 18 — 23.

Ветер западный — 9-14 м/с.

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Напомним, в Харькове пять дней подряд — с 20 по 24 апреля — жара била температурные рекорды дня. На фоне такой погоды в городе спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах и у источника в Саржином яру.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 20:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 1 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь.".