Днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 мая

В четверг, 1 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем — небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 тепла, днем — 20 — 22 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов тепла, днем — 18 — 23.

Ветер западный — 9-14 м/с.

Напомним, в Харькове пять дней подряд — с 20 по 24 апреля — жара била температурные рекорды дня. На фоне такой погоды в городе спонтанно начался пляжный сезон. Отдыхающих заметили на всех популярных водоемах и у источника в Саржином яру.