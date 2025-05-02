Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

3 мая с 9:00 до 17:00 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и пл. Ипподрома.

Дорожники будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №12 будет ходить таким маршрутом: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».