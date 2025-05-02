Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
Фото: Харьковский горсовет
3 мая с 9:00 до 17:00 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и пл. Ипподрома.
Дорожники будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В это время трамвай №12 будет ходить таким маршрутом: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая с 9:00 до 17:00 трамваи №12 не будут ходить на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и пл. Ипподрома.".