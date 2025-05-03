Сегодня 3 мая: какой праздник и день в истории
3 мая 1995 года основали первый в Украине орден – Богдана Хмельницкого. В 1947-м вступила в силу послевоенная конституция Японии. Во Львове и Киеве в разные годы в этот день начали работу первый в Украине конный и электрический трамваи. В 1924-м погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. В 1897-м родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. В Польше в 1791-м приняли вторую в Европе конституцию. В 1783-м произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи.
Праздники и памятные даты 3 мая
3 мая в Украине – День города Львов. Праздник традиционно отмечали в первую субботу мая, в прошлом году перенесли на более ранние даты – на конец апреля, вместе с изменениями в церковном календаре и переносом дня покровителя города – святого Георгия. Но в 2025-м праздник совпал бы с днем памяти Чернобыльской трагедии, 26 апреля. Львовский городской совет сообщил, что однократно вернутся к «старой» дате.
В мире – Всемирный день свободы прессы, а также День распространения информации о детском инсульте и Международный день беспилотника (оба — в первую субботу мая).
Также сегодня: День кондитера, День словотворца, Международный день дикой коалы, Всемирный день лабиринта, День пилатеса, День уличного музыканта и Всемирный день голого садовника (все четыре отмечают в первую субботу мая), День Солнца, Весенний день астрономии (его отмечают в субботу, ближайшую к 1-й четверти Луны — в период с середины апреля по середину мая).
3 мая в истории
3 мая 1783 года российская императрица Екатерина II издала указ о запрете крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Таким образом, произошло закрепощение крестьян в Украине. Подробнее.
3 мая 1791 года правительство Речи Посполитой после первого ее раздела приняло «Конституцию 3 мая» — она стала второй (после Конституции Филиппа Орлика) письменной конституцией в Европе и третьей в мире. Первой в мире является конституция США. Подробнее.
3 мая 1880 года в Украине начал работу первый трамвай. Подробнее.
3 мая 1892 года Киев уже переходил от конного и парового к электрическому трамваю. Подробнее.
3 мая 1897 года родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. Подробнее.
3 мая 1924 года погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. Подробнее.
3 мая 1947 года вступила в силу послевоенная конституция Японии. Подробнее.
3 мая 1995 года учрежден первый государственный орден Украины — орден Богдана Хмельницкого. Подробнее.
3 мая 2023 года россияне нанесли массированные удары по центру Херсона. Они пришлись по «Эпицентру», железнодорожному вокзалу и «АТБ»: в день трагедии сообщили о 19 погибших и 47 раненых. Впоследствии следователи проинформировали, что погибло 24 мирных жителя, еще 51 человек получил ранения. Подробнее.
Церковный праздник 3 мая
3 мая чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Подробнее.
Народные приметы
Если на елке много молодых шишек, в этом году будет хороший урожай пшеницы.
Если дождливый и холодный день, то урожай меда в этом году будет плохим.
Если погода мокрая, то летом будет много сорняков на огороде.
Жаркий и солнечный день – к большому урожаю клубники.
Что нельзя делать 3 мая
Нельзя пить алкоголь.
Нельзя брать или давать деньги взаймы.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 3 мая: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая 1995 года основали первый в Украине орден – Богдана Хмельницкого. В 1947-м вступила в силу послевоенная конституция Японии".