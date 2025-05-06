В Харькове пьяный водитель электромопеда хотел подкупить копов — патрульные
5 мая около 17:00 на улице Балтийской в Харькове копы остановили электромопед для проверки. Оказалось, что водитель был под хмельком.
«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что гражданин отказался», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина начал предлагать правоохранителям взятку в сумме 3500 тысяч гривен, чтобы избежать административной ответственности, продолжили копы. А на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности – не реагировал.
Так что патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, патрульная полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая около 17:00 на улице Балтийской в Харькове копы остановили электромопед для проверки. Оказалось, что водитель был под хмельком.".