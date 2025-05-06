В Харькове пьяный водитель электромопеда хотел подкупить копов — патрульные

5 мая около 17:00 на улице Балтийской в ​​Харькове копы остановили электромопед для проверки. Оказалось, что водитель был под хмельком.

«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что гражданин отказался», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина начал предлагать правоохранителям взятку в сумме 3500 тысяч гривен, чтобы избежать административной ответственности, продолжили копы. А на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности – не реагировал.

Так что патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.