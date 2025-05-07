Дым над Заиковкой в Харькове: известно, что горит, есть пострадавший (видео)
Частный дом загорелся на улице Основянской в Харькове утром 7 мая.
Как сообщили МГ «Объектив» в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании поступила в 8:38. Огонь охватил частный дом площадью 250 квадратных метров.
63-летний мужчина получил ожог головы и отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.
Пожар тушат 19 бойцов ГСЧС на четырех единицах спецтехники.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частный дом загорелся на улице Основянской в Харькове утром 7 мая.".