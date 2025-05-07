Дым над Заиковкой в Харькове: известно, что горит, есть пострадавший (видео)

Частный дом загорелся на улице Основянской в Харькове утром 7 мая.

Как сообщили МГ «Объектив» в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании поступила в 8:38. Огонь охватил частный дом площадью 250 квадратных метров.

63-летний мужчина получил ожог головы и отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.

Пожар тушат 19 бойцов ГСЧС на четырех единицах спецтехники.