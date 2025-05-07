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Дым над Заиковкой в Харькове: известно, что горит, есть пострадавший (видео)

Происшествия 10:03   07.05.2025
Елена Нагорная
Дым над Заиковкой в Харькове: известно, что горит, есть пострадавший (видео)

Частный дом загорелся на улице Основянской в Харькове утром 7 мая.

Как сообщили МГ «Объектив» в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании поступила в 8:38. Огонь охватил частный дом площадью 250 квадратных метров.

63-летний мужчина получил ожог головы и отравление угарным газом, но от госпитализации отказался.

Пожар тушат 19 бойцов ГСЧС на четырех единицах спецтехники.

Пожар на улице Основянской 7 мая 2025 года

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 10:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частный дом загорелся на улице Основянской в Харькове утром 7 мая.".