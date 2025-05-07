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Сколько ветеранов на Харьковщине, и чем займутся специалисты по сопровождению

Общество 20:41   07.05.2025
Оксана Горун
Сколько ветеранов на Харьковщине, и чем займутся специалисты по сопровождению Игорь Шишко. Фото: Пресс-служба ХОВА

В ХОВА  сообщили подробности о работе с ветеранами и демобилизированными на Харьковщине.

По данным пресс-службы ХОВА, сейчас в регионе — более 92,5 тысячи ветеранов и членов их семей. Количество специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизированных в громадах планируют увеличить к концу этого года до 96 (сейчас их 54). Для этих специалистов на областном уровне провели семинар.

«Специалист по сопровождению – это более чем специалист. Наша цель – сделать громаду безопасным, открытым пространством для каждого вернувшегося с войны. Специалист должен осуществлять комплекс мер по эффективной помощи ветеранам и их семьям. Работа должна быть структурирована и с разработанным планом. С ветераном необходимо быть на постоянном контакте, чтобы в случае необходимости оказать помощь, поддержать или направить к профильному специалисту и сопровождать защитника», — пояснил директор КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-Пліч» Игорь Шишко, участник войны, вернувшийся из российского плена.

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Сейчас специалисты по сопровождению работают как с украинскими защитниками, вернувшимися в гражданскую жизнь, так и с их семьями.

«Среди востребованных запросов — помощь в оформлении документов, консультации по использованию государственных, областных и местных программ поддержки, первичная психологическая помощь, перенаправление к специализированным специалистам и т.д.» — пояснили в ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 20:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА  сообщили подробности о работе с ветеранами и демобилизированными на Харьковщине".