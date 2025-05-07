Тепло и сыро: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая
8 мая в регионе сохранится удачная погода для растениеводов: без заморозков и с повышенной влажностью.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки.
По данным метеорологов, в Харькове и области ночью еще будет дождь, днем — уже без существенных осадков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, 5 – 10 м/с.
Температура в Харькове, по прогнозу, будет: ночью 7 – 9° тепла, днем 16 – 18°.
В области: ночью 5 – 10° тепла, днем 13 – 18°.
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«8-го мая в большинстве областей Украины — кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать – ожидается комфортная температура воздуха», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 20:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая в регионе сохранится удачная погода для растениеводов: без заморозков и с повышенной влажностью".