Тепло и сыро: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая

8 мая в регионе сохранится удачная погода для растениеводов: без заморозков и с повышенной влажностью.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки.

По данным метеорологов, в Харькове и области ночью еще будет дождь, днем — уже без существенных осадков. Будет облачно с прояснениями, ветер северный, 5 – 10 м/с.

Температура в Харькове, по прогнозу, будет: ночью 7 – 9° тепла, днем ​​16 – 18°.

В области: ночью 5 – 10° тепла, днем ​​13 – 18°.

«8-го мая в большинстве областей Украины — кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода. Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать – ожидается комфортная температура воздуха», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.