Света не было под Харьковом после обстрела: всех ли запитали

Энергетики возобновили электроснабжение в одном из сел вблизи Харькова.

По данным АО «Харьковоблэнерго», часть жителей населенного пункта осталась без света из-за обстрелов. В частности, от вражеской атаки пострадали воздушные линии электропередачи, что привело к обесточению более 1400 домовладений.

«В течение двух дней наши специалисты выполняли восстановительные работы. В ликвидации последствий обстрела приняли участие десять электромонтеров и четыре единицы техники. Сейчас все обесточенные потребители запитаны, кроме тех, чьи дома, к сожалению, были разрушены или сильно повреждены», — рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали о том, что частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая. Отключения запланированы с 8:00 до 19:00 – в связи с необходимостью проведения ремонтных работ – адреса.