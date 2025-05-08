Света не было под Харьковом после обстрела: всех ли запитали
Энергетики возобновили электроснабжение в одном из сел вблизи Харькова.
По данным АО «Харьковоблэнерго», часть жителей населенного пункта осталась без света из-за обстрелов. В частности, от вражеской атаки пострадали воздушные линии электропередачи, что привело к обесточению более 1400 домовладений.
«В течение двух дней наши специалисты выполняли восстановительные работы. В ликвидации последствий обстрела приняли участие десять электромонтеров и четыре единицы техники. Сейчас все обесточенные потребители запитаны, кроме тех, чьи дома, к сожалению, были разрушены или сильно повреждены», — рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.
Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали о том, что частично без электричества останутся потребители более 10 улиц в Харькове 15 и 16 мая. Отключения запланированы с 8:00 до 19:00 – в связи с необходимостью проведения ремонтных работ – адреса.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в одном из сел вблизи Харькова.".