Минимальный обстрел Харьковщины: за сутки по региону ударили два FPV
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 мая сообщил, что за сутки от ударов российской армии пострадали два населенных пункта в области, есть раненые.
Сутки объявленного односторонне Путиным «перемирия» прошли в Харьковской области без ударов КАБами, ракетами и «Шахедами». Однако россияне все же «не сдержались» и применили два FPV-дрона по гражданским.
«В результате обстрела в с. Великие Проходы Дергачевской громады ранены три человека, в г. Купянск – двое. В с. Заречное Старосалтовской громады из-за взрыва неизвестного предмета ранен 11-летний мальчик», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что повреждены два автомобиля — в Харьковском и Купянском районах.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 мая сообщил, что за сутки от ударов российской армии пострадали два населенных пункта в области, есть раненые".