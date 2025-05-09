Минимальный обстрел Харьковщины: за сутки по региону ударили два FPV

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 мая сообщил, что за сутки от ударов российской армии пострадали два населенных пункта в области, есть раненые.

Сутки объявленного односторонне Путиным «перемирия» прошли в Харьковской области без ударов КАБами, ракетами и «Шахедами». Однако россияне все же «не сдержались» и применили два FPV-дрона по гражданским.

«В результате обстрела в с. Великие Проходы Дергачевской громады ранены три человека, в г. Купянск – двое. В с. Заречное Старосалтовской громады из-за взрыва неизвестного предмета ранен 11-летний мальчик», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что повреждены два автомобиля — в Харьковском и Купянском районах.