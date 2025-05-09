Проповедь о Харькове прочитали в церкви Нюрнберга (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне принял участие в мероприятиях в городе-побратиме Нюрнберге, в том числе — в богослужении в местной церкви святого Зебальда.

Городской голова Харькова посетил церковь вместе с мэром Нюрнберга Маркусом Кенигом, депутатами местного совета и представителями других городов-партнеров.

«Пастор церкви прочитал проповедь, в которой отметил важность памяти как духовного долга перед прошлым. Особую роль пастор в своей речи уделил городу Харькову, который сейчас, как и многие европейские города в годы Второй мировой, страдает от ежедневных обстрелов. Он призвал не оставлять Украину одну, сохранять единство Европы и продолжать поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Сам мэр сообщил, что для него быть в Нюрнберге 8 мая — очень символично.

«Именно Нюрнберг напомнил миру: за зло должна быть ответственность. Здесь утвердили силу демократии. Силу, защищающую мир. Силу, которая дает надежду. 80 лет назад Европа поверила, что война позади. Сегодня в церкви Святого Зебальда звучали искренние слова о мире и его цене. Мир – это когда города не уничтожают, когда дети не прячутся в метро, ​​когда будущее не пишется под звуки сирен. Харьков тоже мечтал жить без войны. Мы развивались, строили, смотрели в сторону Европы. И вдруг – 24 февраля 2022-го – все изменило. Россия принесла нам войну. Но вместе с ней мы увидели – кто есть кто. И Нюрнберг встал рядом. До сих пор рядом. Вы помогали нам не словами, а делами: в больницах, школах, на энергетических объектах, в каждом проекте восстановления. Это не просто помощь. Это человечность. Это дружба. Это общая вера в свободу. Я искренне благодарю каждого жителя Нюрнберга, городскую власть, ассоциацию «Харьков — Нюрнберг». Благодаря вам Харьков держится. Благодаря вам у нас есть силы работать даже под обстрелами», — написал Терехов в своем Telegram.