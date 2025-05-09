Live
  • Пт 09.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.89

Проповедь о Харькове прочитали в церкви Нюрнберга (фото)

Мир 08:11   09.05.2025
Оксана Горун
Проповедь о Харькове прочитали в церкви Нюрнберга (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне принял участие в мероприятиях в городе-побратиме Нюрнберге, в том числе — в богослужении в местной церкви святого Зебальда.

Городской голова Харькова посетил церковь вместе с мэром Нюрнберга Маркусом Кенигом, депутатами местного совета и представителями других городов-партнеров.

«Пастор церкви прочитал проповедь, в которой отметил важность памяти как духовного долга перед прошлым. Особую роль пастор в своей речи уделил городу Харькову, который сейчас, как и многие европейские города в годы Второй мировой, страдает от ежедневных обстрелов. Он призвал не оставлять Украину одну, сохранять единство Европы и продолжать поддерживать Украину в борьбе за справедливый мир», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Терехов в Нюрнберге 8 мая 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС

Сам мэр сообщил, что для него быть в Нюрнберге 8 мая — очень символично.

Читайте также: Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹

«Именно Нюрнберг напомнил миру: за зло должна быть ответственность. Здесь утвердили силу демократии. Силу, защищающую мир. Силу, которая дает надежду. 80 лет назад Европа поверила, что война позади. Сегодня в церкви Святого Зебальда звучали искренние слова о мире и его цене. Мир – это когда города не уничтожают, когда дети не прячутся в метро, ​​когда будущее не пишется под звуки сирен. Харьков тоже мечтал жить без войны. Мы развивались, строили, смотрели в сторону Европы. И вдруг – 24 февраля 2022-го – все изменило. Россия принесла нам войну. Но вместе с ней мы увидели – кто есть кто. И Нюрнберг встал рядом. До сих пор рядом. Вы помогали нам не словами, а делами: в больницах, школах, на энергетических объектах, в каждом проекте восстановления. Это не просто помощь. Это человечность. Это дружба. Это общая вера в свободу. Я искренне благодарю каждого жителя Нюрнберга, городскую власть, ассоциацию «Харьков — Нюрнберг». Благодаря вам Харьков держится. Благодаря вам у нас есть силы работать даже под обстрелами», — написал Терехов в своем Telegram.

Терехов в Нюрнберге 8 мая 2025
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 9 мая: вести с фронта о «перемирии»
Новости Харькова — главное за 9 мая: вести с фронта о «перемирии»
09.05.2025, 08:48
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории
09.05.2025, 06:00
Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы
Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области: дожди и грозы
08.05.2025, 20:06
«Харьков как магнит» — в мэрии рассказали, как возвращают детей и сколько их
«Харьков как магнит» — в мэрии рассказали, как возвращают детей и сколько их
09.05.2025, 07:51
Почти 60% школ Харькова повреждены, сколько учителей остается в городе
Почти 60% школ Харькова повреждены, сколько учителей остается в городе
09.05.2025, 09:20

Новости по теме:

10:53
Мэр Харькова Терехов заявил, в чем несокрушимая сила украинцев
06:00
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
11:27
Возвращаем государству историю без идеологических примесей — Зеленский
09:09
Зеленский предложил отмечать День победы 8 мая — законопроект уже в ВР
06:00
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «Проповедь о Харькове прочитали в церкви Нюрнберга (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне принял участие в мероприятиях в городе-побратиме Нюрнберге ".