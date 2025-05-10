Пожар случился в многоэтажке в Харькове, спасли трех человек — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 10 мая сообщила о происшествиях за сутки.

По данным спасателей с 9 по 10 мая на Харьковщине произошло шесть пожаров. Вызванных вражескими обстрелами — не было. Также после прошедших дождей «снизился градус» происшествий на открытых территориях и в лесах.

«Во время одного из бытовых пожаров, произошедшего в результате неосторожности с огнем в квартире жилой пятиэтажки в Салтовском районе Харькова, огнеборцы спасли трех человек. Горели домашние вещи в ванной комнате на площади 1,5 м кв.» — проинформировали в ГСЧС.

Данные о причине пожара не уточнили.