Пожар случился в многоэтажке в Харькове, спасли трех человек — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 10 мая сообщила о происшествиях за сутки.
По данным спасателей с 9 по 10 мая на Харьковщине произошло шесть пожаров. Вызванных вражескими обстрелами — не было. Также после прошедших дождей «снизился градус» происшествий на открытых территориях и в лесах.
«Во время одного из бытовых пожаров, произошедшего в результате неосторожности с огнем в квартире жилой пятиэтажки в Салтовском районе Харькова, огнеборцы спасли трех человек. Горели домашние вещи в ванной комнате на площади 1,5 м кв.» — проинформировали в ГСЧС.
Данные о причине пожара не уточнили.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 10 мая сообщила о происшествиях за сутки".