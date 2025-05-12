13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разыскали на Харьковщине пропавшую несовершеннолетнюю.
11 мая около 23:40 к копам обратилась жительница Чугуевского района. Она сообщила, что пропала ее 13-летняя дочь. Женщина рассказала: девочка ушла из дома в 13:00 на прогулку и не вернулась, отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Правоохранители пообщались со знакомыми пропавшей и установили, что она может находиться у своей подруги.
«При проверке адреса проживания подруги девушки правоохранители обнаружили несовершеннолетнюю на улице неподалеку от дома», — рассказали в полиции.
Инспекторы провели с несовершеннолетней и ее матерью профилактическую беседу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, искали, полиция, пропала, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали на Харьковщине пропавшую несовершеннолетнюю.".