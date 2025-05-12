13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)

Правоохранители разыскали на Харьковщине пропавшую несовершеннолетнюю.

11 мая около 23:40 к копам обратилась жительница Чугуевского района. Она сообщила, что пропала ее 13-летняя дочь. Женщина рассказала: девочка ушла из дома в 13:00 на прогулку и не вернулась, отметили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители пообщались со знакомыми пропавшей и установили, что она может находиться у своей подруги.

«При проверке адреса проживания подруги девушки правоохранители обнаружили несовершеннолетнюю на улице неподалеку от дома», — рассказали в полиции.

Инспекторы провели с несовершеннолетней и ее матерью профилактическую беседу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.