«Шахеды» летали над Харьковщиной, но не били: данные Синегубова об обстрелах
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 мая сообщил, что регион россияне в течение суток атаковали семью КАБами и шестью FPV-дронами. При этом «Шахеды», из-за которых была ночная тревога, исходя из этих данных, пролетели мимо.
«За прошедшие сутки вражеские удары получили восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в с. Садовод Великобурлукской громады пострадали 55-летняя и 56-летняя женщины, в с. Ивашки Золочевской громады пострадал 54-летний мужчина, в с. Барановка Золочевской громады пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина», — написал Синегубов.
В четырех районах области есть различные разрушения:
🔹в Изюмском повреждены два частных дома, гараж, склад, автомобиль;
🔹 в Купянском — три многоэтажных дома, четыре хозяйственные здания;
🔹 в Харьковском — частный дом;
🔹 в Богодуховском районе — частный дом и авто.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, обстрелы, пострадавшие, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 мая сообщил, что регион россияне в течение суток атаковали семью КАБами и шестью FPV-дронами. При этом «Шахеды» пролетели мимо".