«Шахеды» летали над Харьковщиной, но не били: данные Синегубова об обстрелах

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 мая сообщил, что регион россияне в течение суток атаковали семью КАБами и шестью FPV-дронами. При этом «Шахеды», из-за которых была ночная тревога, исходя из этих данных, пролетели мимо.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в с. Садовод Великобурлукской громады пострадали 55-летняя и 56-летняя женщины, в с. Ивашки Золочевской громады пострадал 54-летний мужчина, в с. Барановка Золочевской громады пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина», — написал Синегубов.

В четырех районах области есть различные разрушения:

🔹в Изюмском повреждены два частных дома, гараж, склад, автомобиль;

🔹 в Купянском — три многоэтажных дома, четыре хозяйственные здания;

🔹 в Харьковском — частный дом;

🔹 в Богодуховском районе — частный дом и авто.