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«Шахеды» летали над Харьковщиной, но не били: данные Синегубова об обстрелах

Происшествия 08:55   12.05.2025
Оксана Горун
«Шахеды» летали над Харьковщиной, но не били: данные Синегубова об обстрелах

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 мая сообщил, что регион россияне в течение суток атаковали семью КАБами и шестью FPV-дронами. При этом «Шахеды», из-за которых была ночная тревога, исходя из этих данных, пролетели мимо.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в с. Садовод Великобурлукской громады пострадали 55-летняя и 56-летняя женщины, в с. Ивашки Золочевской громады пострадал 54-летний мужчина, в с. Барановка Золочевской громады пострадали 54-летняя женщина и 53-летний мужчина», — написал Синегубов.

В четырех районах области есть различные разрушения:

🔹в Изюмском повреждены два частных дома, гараж, склад, автомобиль;

🔹 в Купянском — три многоэтажных дома, четыре хозяйственные здания;

🔹 в Харьковском — частный дом;

🔹 в Богодуховском районе — частный дом и авто.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 мая сообщил, что регион россияне в течение суток атаковали семью КАБами и шестью FPV-дронами. При этом «Шахеды» пролетели мимо".