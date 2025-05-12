Новости Харькова — главное за 12 мая: как прошла ночь

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07:09

Ночью над Харьковской областью кружили «Шахеды»

Ночью в Харькове воздушная тревога длилась с 00:55 по 03:34, в области она продолжалась дольше — до 04:43. Все это время над регионом фиксировали российские «Шахеды». Об их появлении Воздушные силы ВСУ проинформировали в районе полуночи. Беспилотники залетали через Сумскую и Полтавскую области, одновременно группы БпЛА появились на юге Украины. Некоторое время спустя прозвучали сирены.

После отбоя повторно тревогу не объявляли. По состоянию на 07:09 ее нет.