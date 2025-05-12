Один бой идет на севере Харьковщины — информация Генштаба ВСУ

Одну атаку военных РФ отражают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении россияне атаковали дважды — в направлениях Песчаного и Новоосиново.

На Лиманском направлении российские военные семь раз атаковали позиции защитников в районах ряда населенных пунктов, среди которых Зеленый Гай и Ольговка на Харьковщине. Два боя на направлении продолжаются.

Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток в Харьковской области было пять боев.