Один бой идет на севере Харьковщины — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Одну атаку военных РФ отражают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении россияне атаковали дважды — в направлениях Песчаного и Новоосиново.
На Лиманском направлении российские военные семь раз атаковали позиции защитников в районах ряда населенных пунктов, среди которых Зеленый Гай и Ольговка на Харьковщине. Два боя на направлении продолжаются.
Напомним, утром Генштаб ВСУ сообщал, что в течение минувших суток в Харьковской области было пять боев.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 17:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну атаку военных РФ отражают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".