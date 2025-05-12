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Россияне атакуют в Волчанске — Генштаб, на Купянском направлении стало тише

Фронт 08:09   12.05.2025
Оксана Горун
Россияне атакуют в Волчанске — Генштаб, на Купянском направлении стало тише Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев. Подробности в сводке на 08:00 12 мая сообщил Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызово», — отметили в сводке ГШ.

Также армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области: в районах сел Гороховатка и Садовод.

В целом на фронте в Украине за сутки было 155 боев. Силы обороны поразили 20 районов сосредоточения оккупантов и их техники, пять артиллерийских средств, склад и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

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Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев. Подробности в сводке на 08:00 12 мая сообщил Генштаб ВСУ".