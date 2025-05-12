Россияне атакуют в Волчанске — Генштаб, на Купянском направлении стало тише
Фото: Генштаб ВСУ
В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев. Подробности в сводке на 08:00 12 мая сообщил Генштаб ВСУ.
«На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызово», — отметили в сводке ГШ.
Также армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области: в районах сел Гороховатка и Садовод.
В целом на фронте в Украине за сутки было 155 боев. Силы обороны поразили 20 районов сосредоточения оккупантов и их техники, пять артиллерийских средств, склад и пункт управления БпЛА российских захватчиков.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев. Подробности в сводке на 08:00 12 мая сообщил Генштаб ВСУ".