Россияне атакуют в Волчанске — Генштаб, на Купянском направлении стало тише

В течение минувших суток в Харьковской области было пять боев. Подробности в сводке на 08:00 12 мая сообщил Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызово», — отметили в сводке ГШ.

Также армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области: в районах сел Гороховатка и Садовод.

В целом на фронте в Украине за сутки было 155 боев. Силы обороны поразили 20 районов сосредоточения оккупантов и их техники, пять артиллерийских средств, склад и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Генштаб обновил данные о потерях врага.